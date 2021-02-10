MIUI 13 как iOS, One UI 4 и новинки от Samsung, iPhone 13 ошеломил

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Уходящая неделя выдалась богатой на новинки. Apple представила iPhone 13 и Apple Watch Series 7, Xiaomi представила смартфоны, планшет и фитнес-браслет на глобальном рынке, а Realme готовится к дебюту GT Neo 2, который может выйти сразу в двух версиях, отличающихся аппаратной платформой. Поводов рассказать что-то интересное нашлось немало. Предлагаем вашему вниманию очередной субботний дайджест новостей.

В этом году Qualcomm немного разочаровала флагманскими чипами Snapdragon 888/888+. Склонность к перегреву испортила общее впечатление. Надеемся, что этому недугу не будут подвергнуты новые чипы 600 серии, которые готовятся к выходу. Обещают парочку новых процессоров с поддержкой дисплеев с повышенной герцовкой и с акцентом на высокую графическую производительность.

Google готовится к анонсу шестого поколения Pixel-фонов и даже выпустила партию чипсов с отсылкой к Pixel 6 и чипу в нем. Тем временем, Samsung объявила о запуске программы бета-тестирования One UI 4 для флагманов серии Galaxy S21. Оболочка основана на Android 12, позволяя пользователям максимально кастомизировать интерфейс. Про Samsung на этой неделе также вспоминали в контексте слухов о Galaxy M52 и Galaxy S22, а также многим запомнился патент со встроенной в стилус камерой.

Свою прошивку на базе Android 12 показала и Oppo. Бета-тестирование ColorOS 12 еще впереди, а до выхода стабильной сборки ряды команды разработчиков оболочки поредеют. Компания решила оптимизировать расходы и сократить штат сотрудников на 20%.

Помимо презентации линейки XiaoMi 11T, компания запомнилась показом концепта умных очков. Инсайдеры же слили в сеть скриншоты с MIUI 13, подтвердившие появление виджетов в стиле iOS. …и дичь. Расскажем о новом строительном материале из марсианского грунта, крови и пота космонавтов. Вы узнаете, что всего через несколько лет по планете будут бродить мамонты, которые, возможно станут героями роликов тиктокеров. Благо появилась возможность обучиться новой профессии в Киеве. Об этом и многом другом — на видео. Приятного просмотра!