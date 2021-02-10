MIUI 14 доступна для загрузки на POCO F2 Pro

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Новая версия программного обеспечения уже ждет вас.

Три недели назад мы писали о скором выходе прошивки MIUI 14 на легендарный Poco F2 Pro. Сегодня стала доступна для загрузки стабильная версия прошивки для европейского региона под названием V14.0.1.0.SJKEUXM. Она, как и ожидалось, основана на Android 12, но как заверяют разработчики, это не помешает ей получить все преимущества новой оболочки MIUI 14.

Теперь доступная прошивка устанавливается через меню Recovery и предназначена для опытных пользователей. Выборочная рассылка будет проводиться уже с сегодняшнего дня, но вы можете не попасть в ряды тех счастливчиков, кто получит ее в первых волнах.

Загрузить новую прошивку можно по этой ссылке с проверенного сайта. Устанавливайте на свои любимые гаджеты и делитесь своими впечатлениями о том, понравилась ли вам обновленная система.

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Источник: xiaomiui