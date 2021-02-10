MIUI 15 Insider: Новости и обновления для Redmi Note 13 для Redmi Note 13

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MIUI 15 INSIDER: НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ ДЛЯ REDMI NOTE 13﻿﻿

Информация о тестировании прошивки MIUI 15 на смартфоне Redmi Note 13 от Xiaomi является интересной новостью для поклонников бренда. Однако, пока деталей о самой прошивке MIUI 15 от Xiaomi еще нет.﻿



Согласно сообщению, альфа-версия MIUI 15 была выпущена на базе операционной системы Android 13 для смартфона с кодовым названием "garnet_pre", который предполагаются является моделью из будущей линейки Redmi Note 13. Эта линейка ожидается на анонс осенью этого года.﻿



К сожалению, подробностей о функциях и обновлениях, которые принесет MIUI 15, пока нет. Обычно MIUI, которые основаны на новых версиях Android, принесли разнообразные улучшения в отношении интерфейса пользователя, функциональности и производительности, а также возможно новые функции и оптимизации энергопотребления.﻿



Также следует отметить, что новая версия MIUI 15 вероятно будет совместима со многими смартфонами Xiaomi, а не только с моделями Redmi Note 13. Обычно Xiaomi обновляет свои флагманские устройства и популярные серии смартфонов до последней версии MIUI.﻿

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Источник: xiaomiui