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MIUI 15 Insider: Новости и обновления для Redmi Note 13 для Redmi Note 13

03.07.2023 70 0

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MIUI 15 INSIDER: НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ ДЛЯ REDMI NOTE 13﻿﻿

Информация о тестировании прошивки MIUI 15 на смартфоне Redmi Note 13 от Xiaomi является интересной новостью для поклонников бренда. Однако, пока деталей о самой прошивке MIUI 15 от Xiaomi еще нет.﻿

 

MIUI 15 Insider: Новости и обновления для Redmi Note 13 для Redmi Note 13 – фото 1


Согласно сообщению, альфа-версия MIUI 15 была выпущена на базе операционной системы Android 13 для смартфона с кодовым названием "garnet_pre", который предполагаются является моделью из будущей линейки Redmi Note 13. Эта линейка ожидается на анонс осенью этого года.﻿

 

MIUI 15 Insider: Новости и обновления для Redmi Note 13 для Redmi Note 13 – фото 2


К сожалению, подробностей о функциях и обновлениях, которые принесет MIUI 15, пока нет. Обычно MIUI, которые основаны на новых версиях Android, принесли разнообразные улучшения в отношении интерфейса пользователя, функциональности и производительности, а также возможно новые функции и оптимизации энергопотребления.﻿

 

MIUI 15 Insider: Новости и обновления для Redmi Note 13 для Redmi Note 13 – фото 3


Также следует отметить, что новая версия MIUI 15 вероятно будет совместима со многими смартфонами Xiaomi, а не только с моделями Redmi Note 13. Обычно Xiaomi обновляет свои флагманские устройства и популярные серии смартфонов до последней версии MIUI.﻿

 

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Источник: xiaomiui

 
Автор: Юлія Радченко Дата публикации: 03.07.2023
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MIUI 15 Insider: Новости и обновления для Redmi Note 13 для Redmi Note 13