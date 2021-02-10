Moto Edge 40 Pro: новый рекордсмен в частоте обновления экрана

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Интересный флагман которого никто не ожидал

Компания Motorola недавно выпустила Moto E13, Moto G13, Moto G23, Moto G53 и Moto G73 в европейском регионе через пресс-релиз. Теперь ожидается, что компания выпустит свой флагманский телефон Moto Edge 40 для глобального региона. Официальной даты анонса Motorola Edge 40 Pro пока нет, но инсайдеры утверждают, что новинку покажут на выставке MWC 2023, которая состоится с 27 февраля по 2 марта.

Рендеры Moto Edge 40 Pro показывают телефон в двух разных цветах – черном и синем. Эта информация совпадает с предыдущими слухами и утечками, появившимися в сети. Рендеры также подтверждают, что телефон будет ребрендинговой версией Moto X40, а устройства будут схожи по дизайну и характеристикам.

Motorola Edge 40 Pro будет иметь 6,67-дюймовый 3D Curved OLED-дисплей с разрешением FHD+. Это будет 10-битная OLED-панель с частотой обновления 165 Гц и поддержкой DC Dimming. Панель будет защищена стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 будет работать в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ постоянной памяти новейшего стандарта UFS 4.0. Для охлаждения он будет использовать трехмерную систему охлаждения с 24868,28 мм² площадью охлаждения. Многое это или мало станет понятно после стресс-тестов смартфона.

С точки зрения камер, их набор здесь оставляет приятное впечатление. Нет ни одной так называемой затычки и никакой гонки за мегапикселями. Телефон получит 50-мегапиксельный основной датчик Omnivision OV50A с OIS, 50-мегапиксельный датчик Samsung S5KJN1 с автофокусом для сверхширокого угла и макросъемки и 12-мегапиксельный телеобъектив Sony IMX663. Для селфи он получит датчик на 60 Мп от Omnivision.

Телефон будет иметь аккумулятор 4600 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 125 Вт и беспроводную на 15 Вт. Для биометрии телефон получит оптический сканер отпечатков пальцев под экраном. Устройство будет иметь размеры 161,2 x 74 x 8,6 мм и вес 199 грамм.

Источник: appuals.com