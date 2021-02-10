Moto G24 – много деталей утекло в сеть – очень стильный бюджетный смартфон!
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Новый бюджетный смартфон Moto G24 от Motorola еще не анонсирован, но в сеть уже утекли его возможные характеристики, стоимость и внешний вид.
По информации инсайдеров, Moto G24 получит 6,5-дюймовый IPS-экран с HD+ разрешением и частотой обновления 90 Гц.
Смартфон будет оснащен процессором MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища.
Двойная основная камера состоит из 50 Мп сенсора и 2 Мп макро-объектива. Фронтальная камера – 8 Мп. Емкость батареи – 5000 мАч, поддержка зарядки 20 Вт. Операционная система – Android 14.
Ожидаемая стоимость Moto G24 составит около 170 евро. Смартфон уже прошел сертификацию в разных странах, так что его анонс может состояться в ближайшее время. Тем не менее, хотелось бы надеяться, что информаторы ошиблись относительно цены – потому что за эти средства есть более привлекательные смартфоны Realme.
Источник - appuals