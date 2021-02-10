Motorola Edge 20 Pro: как заменить Xiaomi и Realme?

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Motorola Edge 20 Pro — смартфон, прямо скажем, не новый. Представили его еще в июле прошлого года, но до нас он добрался только сейчас. Мы нечасто рассказываем об устройствах Motorola, но если у компании случаются интересные смартфоны, то почему бы не попробовать их в деле. Тем более, что сочетание характеристик и цены Motorola Edge 20 Pro на AliExpress выглядит очень интересно.

Этим смартфоном компания пытается завоевать лояльную аудиторию, предлагая сочетание близких к флагманским характеристики и разумный прайс. За сумму чуть более $300 при покупке на китайских торговых площадках пользователь получает плавный AMOLED-дисплей, добротную и производительную платформу Snapdragon 870, чистый Android и тройную камеру с 108 Мп датчиком, а также телеобъективом.

И все это могло бы сделать Motorola Edge 20 Pro бестселлером и хитом продаж. Но этого не случилось. А все потому, что невысокий прайс требует мириться с целым рядом компромиссов. Так, по цветопередаче и яркости дисплей уступает конкурентам, а главной камере точно не хватает оптического стабилизатора и она откровенно хромает при создании снимков в темное время суток.

Отсутствие стереодинамиков и 3,5 мм разъема для наушников также не в самом выгодном свете выделяют смартфон. Опять же о разумном прайсе мы говорим исключительно с оглядкой на AliExpress, тогда как до наших широт Motorola Edge 20 Pro добрался изрядно подорожав и при такой стоимости уже сложно мириться с существующими недостатками. Подробнее — в нашем видеообзоре.