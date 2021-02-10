MOTOROLA EDGE 30 И MOTO G22 представлены официально

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Новинки от Motorola будут представлены уже 8 апреля. Все про Motorola Edge 30 и Moto G22 ﻿

Пока все активно следят за новинками от Realme, OnePlus и Xiaomi, компания Lenovo в лице Motorola тоже не отстаёт. Известны характеристики двух аппаратов, бюджетного Moto G22 и более продвинутого Edge 30.



Начнем как всегда с экрана, Edge 30 получит продвинутый экран OLED 6.55" с разрешением FHD+ и частотой 144Hz. Moto G22 в этом плане не сильно отстаёт, IPS дисплей на 6.5" дюймов, разрешением HD+, и частотой 90Hz. Старшая модель также получит встроенный в экран отпечаток пальцев.











Motorola Edge 30 получит привычный для нас Snapdragon 778G+, пока Moto G22 получит камень MediaTek Helio G37. Ну и куда же без тестов. Результаты тестов OnePlus 10R в сравнении с OnePlus 9:



Antutu: Motorola Edge 30 – 550976, Moto G22 – 118256;

GeekBench Single Score: Motorola Edge 30 – 822, Moto G22– 240;

GeekBench Multi Score: Motorola Edge 30 – 2978, Moto G22– 1059.



Оба смартфона получат основную камеру на 50MP, Edge 30 также получит и широкоугольную камеру на 50MP и 2MP макро-камеру, пока у бюджетника будет широкоугольная на 8 MP и еще две камеры по 2MP каждая. Селфи камера у старшей модели так же лучше – на 32MP, пока у младшей модели на 16 MP. На бумаге камеры не плохие, но всем известно что у Motorola беда с алгоритмами, и даже модуль 200MP не выдаёт хорошие снимки, так что и от этих устройств ждать чудес не стоит.Телефоны получат быструю память LPDDR4x, UFS 3.1 или eMMC 5.1 в случае Moto G22.



Старшая модель получит стереодинамики, быструю зарядку на 30W и батарею на 4020mAh. Зато младшая вместо стереодинамиков получит разъём 3,5мм батарейку на 5000mAh, и зарядку на 20W.Цены на старшую модель пока неизвестны, но цена Moto G22 уже озвучена, подробнее будет известно после презентации смартфонов 8 апреля.



Moto G22:4GB+64GB = 169$.

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