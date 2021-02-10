Motorola Edge 40 Pro вышла на мировые рынки

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Motorola анонсировала свой флагман на глобальном рынке

Компания Motorola представила Edge 40 Pro на европейских рынках. Он стал преемником Edge 30 Pro. Устройство представляет собой реинкарнацию Moto X40 для китайского рынка.

Motorola Edge 40 Pro снабжена FHD+ 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с вырезом по центру частотой 165 Гц и подэкранным сканером оттиска. У него изогнутые края, а экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus. Он защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

Смартфон получил тройную камеру: основная 50-Мп 1/1,55 камера с OIS, 50-Мп сверхширокоугольный объектив с углом обзора 117 градусов и телеобъектив на 12 Мп. Спереди устройство имеет камеру для селфи на 60 МП. Смартфон может записывать до 8K видео на заднюю камеру и видео 4K на переднюю камеру.

Сердцем Motorola Edge 40 Pro стал флагманский Snapdragon 8 Gen 2. Чипсет работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ памяти UFS 4.0. Система питания состоит из аккумулятора емкостью 4600 мАч с поддержкой 125 Вт проводной, 15 Вт беспроводной и 5 Вт реверсивной зарядки. Всё это работает под управлением ОС Android 13.

Motorola Edge 40 Pro стоит в Европе 899,99 евро за единственный вариант 12 ГБ+256 ГБ. Он предлагается в синем и черном цветах и его можно будет приобрести в Европе в ближайшие дни. Все характеристики кроме камер действительно флагманские, но цена все же немного великовата. Хотя учитывая то сколько в Европе стоит тот же Xiaomi 13, цена вполне конкурентна.

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Источник: gizmochina