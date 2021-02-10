На Surface Duo установили Windows 11

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Выпуском Surface Duo компания Microsoft хотела хайпануть и заявить о том, что она способна на инновации, предложив складное устройство с двумя экранами. Правда софт подкачал и все попытки адаптировать Android под работу на устройстве с двумя дисплеями, не принесли желаемого результата. Прошивка несовершенна и работает не так слаженно, как хотелось бы компании и пользователям.

В этой ситуации разработчики задумали установить Windows на Surface Duo. Определенных успехов в этой работе добился разработчик Гюстав Монс, который смог установить Windows 11 на складное устройство от Microsoft. Операционная система действительно работает на гаджете, но не так стабильно и корректно как хотелось бы. Главная проблема — работа сенсорного экрана. Точнее тач не работает и управлять устройством можно только посредством мышки.

На данный момент запустить Windows 11 удалось только на Surface Duo, тогда как на Surface Duo 2 провернуть аналогичную манипуляцию не удастся. Возможно, это связано с тем, что второе поколение имеет более продвинутое аппаратное обеспечение и адаптировать софт для работы на нем задача не из простых. Сейчас это лишь эксперимент и он явно ориентирован на гиков, которые предпочитают идти на нестандартные шаги.

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Источник: slashgear