Наиболее мощные смартфоны февраля

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AnTuTu составил рейтинг самых мощных мобильных устройств

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали очередной рейтинг самых производительных смартфонов — на этот раз лучших определяли по результатам февраля. Рейтинг составлен с ориентиром на рынок Китая и самых мощных определяли в сегменте флагманов и среднего уровня устройств.

В лиге топовых устройств преобладают китайские аппараты и первые четыре места заняли новые флагманы, получившие топовую платформу Snapdragon 888. На вершину рейтинга взобрался iQOO 7, сумевший набрать 726 939 баллов. Серебро и бронзу взяли Vivo X60 Pro+ и Redmi K40 Pro с результатом 726925 и 718434 балла соответственно.

Несмотря на то, что Xiaomi первой выпустила флагман Mi 11 с Snapdragon 888, на данный момент это не самый мощный аппарат на рынке. Ему отвели четвертую позицию, а на пятой строчке рейтинга оказался Huawei Mate 40 Pro с Kirin 9000. На шестом месте оказался еще один флагман с Snapdragon 888 — Samsung

Galaxy S21 Ultra. Дальше табель рангов заняли: Redmi K40, Oppo Reno5 Pro+, Redmi K30 S Ultra и iQOO 5, где первый смартфон обладает чипом Snapdragon 870, а прочее трио удостоилось процессором Snapdragon 865.

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По итогам февраля кардинальных изменений в рейтинге самых производительных устройств среднего уровня не произошло. Первые две строчки по-прежнему занимают смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro, получившие в оснащение чип Dimensity 820. Замкнул тройку лидеров смартфон с аналогичным процессором — Vivo S7t.