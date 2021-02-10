В канун праздников Google вводит новую функцию, призванную легче находить товары, сравнивать цены и добавлять в избранное

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Купите без проблем

Остался всего месяц до праздников и Google делает все возможное, чтобы покупатели могли найти лучшие предложения на подарки, которые они ищут. Сегодня компания объявила о создании нового раздела предложений в Поиске, а также о новых функциях в браузере Chrome, которые помогут покупателям проверять наличие скидок и отслеживать цены.

Новый раздел предложений в Поиске позволяет легко находить распродажные товары по всему Интернету в одном месте. Покупатели могут просматривать карусели по категориям или искать товары по ключевым словам.

Страница предложений также учитывает, что покупатели обычно любят покупать, когда они зарегистрированы в Google, поэтому они могут видеть персонализированные рекомендации. Чтобы получить доступ к ней, все, что вам нужно сделать – это ввести в поиск "shop deals" в поисковике.

На десктопных версиях Chrome теперь может активно искать коды скидок, чтобы помочь покупателям сэкономить деньги во время шопинга.

Кроме того, Google также расширяет свои поисковые ценовые инсайты в Chrome для настольных компьютеров. Эти функции показывают покупателям типичный диапазон цен и график истории цен на товар, чтобы они могли принимать обоснованные решения о том, когда покупать. Чтобы просмотреть ценовые аналитики, покупатели могут найти ярлык "Аналитика цен" в адресной строке Chrome.

Для тех, кто всегда ищет выгодные предложения, Google упрощает настройки уведомлений о снижении цен как в Поиске, так и в Chrome. На мобильных устройствах покупатели могут нажать на иконку звоночка рядом с названием товара в Поиске, чтобы получить уведомление по электронной почте и push-сообщение о снижении цены на этот товар. На десктопных устройствах покупатели могут добавлять товары в закладки в новой папке "Список покупок" в Chrome, чтобы получать обновления цен, если они доступны.

Однако, если вы ищете вдохновение, Google также поделился своим ежегодным подарочным гидом Holiday 100 – на основе самых популярных поисковых запросов в этом году. Нынешний подарочный путеводитель включает в себя разнообразные продукты, в том числе устройства для умного дома, носимые технологии, игровые консоли и игрушки, что гарантирует, что у вас никогда не закончатся идеи для подарков в этот праздничный сезон.

Источник: google