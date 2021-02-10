Наконец MIUI 14 добралась до планшетов, первым стал Xiaomi Pad 5

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глобальная MIUI 14﻿ доступна для загрузки на Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 – это планшет, разработанный и производимый компанией Xiaomi. Он был анонсирован в августе 2021 года. Устройство имеет 11-дюймовый ЖК-дисплей IPS с разрешением 1600 x 2560. Он работает на базе процессора Snapdragon 860.

Из коробки она поставлялась с MIUI 12.5 на базе Android 11 и работает на основе MIUI 13 на базе Android 12. Эта модель является очень популярным планшетом и по совокупности характеристик будет актуальной еще долгое время. Именно поэтому программная поддержка планшетов даже важнее смартфонов, обычно их жизненный цикл больше чем у их маленьких братьев.

Xiaomi Pad 5 станет первым планшетом, который получит MIUI 14 и очень интересно, какие изменения принесет эта оболочка именно планшеты компании. Более подробные настройки интерфейса и иконок на большом экране будут, по моему мнению, даже более актуальны, чем на смартфонах. Вышла прошивка с названием V14.0.3.0.TKXMIXM она основана на Android 13.

Эта прошивка предназначена для установки через сервисное меню Recovery и требует определенных знаний и навыков установки. Если вы сомневаетесь в своих силах, то подождите OTA обновлений или релиз Fastboot прошивки, которая устанавливается в один клик прямо из системы. А для опытных пользователей, которые хотят получить прошивку, уже сейчас я оставлю ссылку для загрузки с проверенного сайта. Устанавливайте и делитесь своими впечатлениями в комментариях.

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Источник: mifirmware