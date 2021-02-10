Наконец: стала известна дата глобальной презентации Xiaomi 13

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Xiaomi 13 увидит свет 26 февраля

Месяц назад по сети прокатились слухи , что глобальный запуск серии Xiaomi 13 может состояться в рамках выставки MWC 2023 в Барселоне. Что ж, это оказалось правдой: компания только что вывесила баннер, сообщающий международную общественность о премьере устройств в нулевой день выставки, вечером 26 февраля.

Xiaomi 13 Pro станет первым телефоном компании с камерой Leica за пределами Китая. Особых отличий от китайской версии не ожидается, но цена будет выше: по слухам, в Европе за новинку попросят около 1300 евро. Таким образом, Xiaomi 13 Pro будет в одной ценовой нише с Samsung Galaxy S23 Ultra.





Напомним, изюминкой Xiaomi 13 Pro стал 50-мегапиксельный дюймовый сенсор Sony IMX989, входящий в состав основной камеры. Также телефон получил экран OLED с диагональю 6,73 дюйма и разрешением 3200 х 1440 точек, SoC Snapdragon 8 Gen 2, аккумулятор емкостью 4820 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной – мощностью 50 Вт. Также будет иметь влагозащиту по стандарту IP 68 и работать на последних версиях Android 13 с оболочкой MIUI 14





А еще в этот день нас ждет премьера Xiaomi 13 Lite. Его новинкой можно назвать с большой натяжкой: компания просто выводит Xiaomi Civi 2 на глобальный рынок.

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источник: twitter