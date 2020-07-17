Нас ждет Xiaomi Mi 10 Transparent Edition?

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Мы уже наслышаны о том, что Xiaomi планирует выпустить флагман, который будет даже круче Mi 10 Pro. В сети он упоминается с кодовыми именами Super Large Cup или Venti, а также есть прогноз, что его коммерческое название Xiaomi Mi 10 Pro+. Как назовут новинку, узнаем уже точно на презентации, а тем временем сама она обрастает новыми подробностями.

Стиль, мощь и рекорды

Так, в сети появились предположения, что смартфон обзаведется одной из фич, которой в свое время щеголяли Xiaomi Mi 8 Explorer Edition и Xiaomi Mi 9 Transparent Edition. Наверное, многие уже догадались, что речь идет о прозрачной тыльной крышке. Правда, назвать заднюю панель по-настоящему прозрачной было бы преувеличением, ведь по факту на ее обратной стороне находилась печатная плата, имитирующая «внутренности» смартфона.

Удовольствие это было не из дешевых и компания продавала лимитированные версии «прозрачных» смартфонов. В случае с Xiaomi Mi 10 компания отказалась от такого дизайнерского изыска, возможно, приберегая его для самого навороченного флагмана серии.

Напомним, что по слухам новинка должна обладать 120-герцовым экраном, SoC Snapdragon 865/865+ зарядкой мощностью 100/120 Вт и супер-камерой с впечатляющим 12-кратным оптическим зумом. Что из этих суперспособностей в итоге обретет новинка, узнаем позже. Возможно, уже в августе, когда обещают премьеру смартфона.

Источник: cnmo