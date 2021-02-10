Следующий процессор Google Tensor G4 для Pixel 9 не принесет значительного прогресса
18.09.2023 64 0
ех, google
По информации аналитиков, следующий процессор Tensor G4 для будущих смартфонов Google Pixel 9 не будет значительным шагом вперед по сравнению с чипом Tensor G3, установленным в Pixel 8.
Tensor G4, скорее всего, будет основан на Tensor G3 и будет иметь лишь небольшие усовершенствования. Он все равно будет разработан в сотрудничестве с Samsung LSI на основе их архитектуры.
Первоначально Google планировала в 2024 году для Pixel 9 выпустить собственный чип под кодовым названием "Redondo", изготовленный по 3 нм техпроцессу TSMC. Однако из-за задержек дебют этого чипсета перенесли на 2025 год для линейки Pixel 10 под кодовым названием "Laguna Beach".
Tensor G3, который будет в Pixel 8, будет иметь 9 ядер и значительно улучшен нейронный процессор, поэтому на его основе G4 мало чем удивит, хотя надежды на прорыв от Google остаются на следующие годы.
Проблема Pixel в том, что они могут безнадежно отстать в плане процессоров уже в этом году, и если в этом году Pixel 8 будет горячим, несмотря на новую компоновку Samsung, как об этом мы писали несколько дней назад, то этот смартфон будет уже проигрывать среднебюджетным решениям от MTK и Qualcomm.
Источник: Android Authority
Дата публикации: 18.09.2023
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