Следующий процессор Google Tensor G4 для Pixel 9 не принесет значительного прогресса

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По информации аналитиков, следующий процессор Tensor G4 для будущих смартфонов Google Pixel 9 не будет значительным шагом вперед по сравнению с чипом Tensor G3, установленным в Pixel 8.









Tensor G4, скорее всего, будет основан на Tensor G3 и будет иметь лишь небольшие усовершенствования. Он все равно будет разработан в сотрудничестве с Samsung LSI на основе их архитектуры.

Первоначально Google планировала в 2024 году для Pixel 9 выпустить собственный чип под кодовым названием "Redondo", изготовленный по 3 нм техпроцессу TSMC. Однако из-за задержек дебют этого чипсета перенесли на 2025 год для линейки Pixel 10 под кодовым названием "Laguna Beach".









Tensor G3, который будет в Pixel 8, будет иметь 9 ядер и значительно улучшен нейронный процессор, поэтому на его основе G4 мало чем удивит, хотя надежды на прорыв от Google остаются на следующие годы.



