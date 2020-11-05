Наушники, внешний аккумулятор и музыкальная колонка: все это сейчас можно купить дешевле

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Rock - пауэр-банк

Характеристики: 20000 мАч, 2*USB-A + Type-C, LED-индикация

Версия: 10W

Цена: RU $9,98/UA $11,32 - https://lite.bz/K0MrZC

Промокод "5RO66LE3MEOA"

BlitzWolf AIRAUX - беспроводные наушники

Характеристики: AA-ER1, Bluetooth 5.0, RGB, аккум. 300 мАч

Цена: RU $15,19/UA $17,80 - https://ali.ski/0dP9R-

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Xiaomi Mi - портативная беспроводная музыкальная колонка

Характеристики: Outdoor Speaker, 5Вт, Bluetooth 5.0, аккум. 2600 мАч, IP55

Цена: RU $30,29/UA $36,39 - https://lite.bz/pbnKY

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