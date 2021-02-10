Лучшая цена на Poco F5 в стране – флагманская производительность за 12799

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ВРЕМЯ ВЫГОДНЫХ ПОКУПОК

Мы рады сообщить, что в нашем магазине появилось отличное предложение на покупку смартфона Poco F5 по очень привлекательной цене!

Это известная бюджетная модель со стильным дизайном и современным 6,67-дюймовым экраном AMOLED с частотой 120 Гц. Главная его фишка – мощность, потому что смартфон оснащен чипсетом Snapdragon 7+ Gen 2, 8/12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти.

Камера здесь звезд с неба не хватает, однако вполне хватает, если у вас она не на первом приоритете – модуль с сенсором 64 Мп, делает четкие и яркие фото в условиях достаточной освещенности. Также здесь есть 16-мегапиксельная фронталка.

Poco F5 может похвастаться и батареей 5000 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой. Достаточно на полный день активной работы.

Теперь вы можете приобрести этот современный и стильный смартфон у нас по цене 12799 грн. Воспользуйтесь возможностью получить флагманскую мощность за бюджетную цену!﻿





Poco F5 – 12 799 грн

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