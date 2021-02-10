103

Здравствуйте, друзья! Ассортимент смартфонов продолжает расширяться: производители постоянно выпускают новинки из разных ценовых сегментов. На технологический рынок выходят все новые телефоны - как флагманы, так и бюджетники. Но как не запутаться в таком большом количестве продукции и выбрать по-настоящему крутое устройство? Мы подготовили подборку из 8 лучших бюджетных телефонов, которые можно купить в первой половине 2023 года. Садитесь поудобнее, и мы начинаем.





Примечание. В статье будут рассмотрены телефоны стоимостью до 250-300 долларов. Это приблизительный ценовой отрезок, поскольку цены на том же Aliexpress и в Украине могут сильно отличаться. Например, в наших магазинах аппарат стоит 8 000 грн, что составляет примерно 220 долларов, а в Китае ценник на него идет менее 180 долларов. Учитывайте это при выборе аппарата, и приценивайтесь соответственно.

Все цены актуальны на период написания статьи и могут изменяться.

Poco X5 5G

Думаю, вы не удивились, когда увидели в подборке смартфон от бренда Poco. За телефонами от этой компании давно закрепилось звание "ТОП за свои деньги". Это касается не всех моделей, но большинство смартфонов правда оснащены крутыми характеристиками и стоят при этом недорого.

Poco X5 5G получил 6,67-дюймовый экран Super AMOLED с разрешением 1080х2400 и частотой обновления 120 Гц. Есть небольшая влагозащита IP53, а экран покрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Процессор Qualcomm Snapdragon 695 5G был выпущен еще в 2021 году, но до сих пор это отличная «рабочая лошадка». Можно выбрать модификацию памяти на 6/128 ГБ или 8/256 ГБ. Тройная основная камера имеет главный 48-мегапиксельный модуль, 8-мегапиксельный ультраширик и макро на 2 Мп. Дневные фотки получаются вполне достойного качества.

С автономностью все отлично. Аккумулятор на 5000 мАч выдает до двух дней работы. Есть быстрая 33-ваттная зарядка, которая полностью зарядит батарею за час. В Украине Poco X5 5G стоит около 9 999 грн за базовую версию.

Есть еще более крутая модель Poco X5 Pro, но там уже ценник стартует от 11 999 грн. По этой цене вы получаете аналогичный экран, но более мощный процессор Snapdragon 778G 5G и камеру на 108 Мп.

Realme 10

Конечно же, не обошлось и без бренда realme, который буквально за несколько лет успел очень крепко закрепиться в категории доступных смартфонов. Если говорить о бюджетниках, то здесь выделяется realme 10. Это самый лучший недорогой телефон компании, который можно приобрести в начале 2023 года.

Realme 10 получил 6,4-дюймовый Super AMOLED-экран разрешением FullHD+. Частота обновления – 90 Гц. На борту установлен производительный процессор Mediatek Helio G99. Это более свежее и мощное в плане графики решение по сравнению с Qualcomm Snapdragon 695 5G. Выбор модификаций велик: 4/64 ГБ, 4/128 ГБ, 6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ. Но не все версии доступны в нашей стране.

Главная 50-мегапиксельная камера делает отличные фото не только днем, но и ночью. Да, это не уровень флагманов, но для бюджетника результаты вполне приемлемы. Сверхширокоугольного объектива нет, как и макро. Но нормально они бы все равно не работали, поэтому какой смысл добавлять их просто для галочки?

Аккумулятор на 5000 мАч, есть быстрая 33-ваттная зарядка. Здесь все стандартно. Девайс работает под управлением Android 12 с прошивкой realme UI 3.0. В Украине realme 10 продается по цене от 8 600 грн.

Читайте также: Обзор Android 14.

Redmi Note 12 4G

Из новой линейки Redmi хочется отметить Redmi Note 12 4G. Производителю удалось выпустить недорогой смартфон с отличными среднебюджетными характеристиками. 6,67-дюймовый AMOLED-экран имеет частоту обновления 120 Гц и максимальную яркость 1200 нит. Заявлена защита IP53.

А вот процессор Qualcomm Snapdragon 685 немного проигрывает Mediatek Helio G99 в realme 10. Ну не может за такие деньги все быть идеально. Экран у Redmi Note 12 4G лучше, но на железе сэкономили. Из модификаций заявлены 4/64 ГБ, 4/128 ГБ, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ. Опять же в Украине продаются лишь некоторые из них.

Основная 50-мегапиксельная камера делает неплохие снимки, но только днем. Ночью снимки посредственные, что не удивительно для бюджетника. Также есть 8-мегапиксельный ультраширик и 2-мегапиксельный макро. Фронтальная камера на 13 Мп создает неплохие селфи для социальных сетей.

С автономностью ситуация такая же, как у конкурентов: емкость батареи – 5000 мАч, мощность зарядки – 33 Вт, время автономной работы – до двух суток при умеренном использовании. Базовую версию на 4/128 ГБ можно приобрести примерно за 7 999 грн. Согласитесь, это очень вкусная цена, и отдать такие деньги за телефон с хорошими характеристиками не жалко.

Poco M4 Pro

Еще одна увлекательная модель от бренда Poco. Здесь нас встречает 6,43-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 1000 нит. Имеется защита IP53. Процессор Mediatek Helio G96 не делает чудес, но для повседневных задач вам будет его достаточно. Для сравнения, Mediatek Helio G96 справляется хуже, чем Helio G99 у realme 10, но лучше, чем Snapdragon 685 в Redmi Note 12 4G.

В Украине Poco M 4 Pro предлагается в версиях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Камера тройная: главный модуль 64 Мп + ультраширокий 8 Мп + макро 2 Мп. Фронталка на 16 Мп. Это примерно такой же уровень, как и у конкурентов. Днем снимки получаются хорошего качества, а ночью уже нужно постараться. Устройство работает на базе Android 12 с MIUI 13.

С автономностью ситуация тоже аналогична. Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает 33-ваттную зарядку. А что с ценами? Poco M4 Pro в версии 6/128 ГБ предлагается по цене от 7 999 грн.

Интересное: Чем отличается китайская версия телефона от глобальной.

Poco M5

Если хотите максимально сэкономить, отличным вариантом является Poco M5. Основной упор в этом телефоне сделан на производительности. А вот экран среднего качества. Здесь у нас 6,58-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц и уровнем яркости 500 нит.

Чип Mediatek Helio G99 – отличное решение для бюджетника. Из модификаций можно выбрать 4/64 ГБ, 4/128 ГБ или 6/128 ГБ. Установленный Android 12 с оболочкой MIUI 13.

Основная камера имеет главный 50-мегапиксельный сенсор, 2-мегапиксельный макро и 2-мегапиксельный объектив глубины. Фронтальная камера очень слаба – всего 5 Мп. Емкость батареи составляет 5000 мАч, но вместо 33-ваттной зарядки у Poco M5 только 18-ваттная. Цена на данную модель стартует от 5 999 грн.

Samsung Galaxy A32

В подборке не обошлось и без смартфонов от южнокорейского гиганта Samsung. Этот бренд имеет огромный ассортимент как бюджетных, так и более дорогих устройств. Но не все модели можно назвать удачными. К счастью, это не касается Samsung Galaxy A32.

Диагональ Super AMOLED-экрана составляет 6,4 дюйма, разрешение – FullHD+, частота обновления – 90 Гц. Дисплей покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5. А вот процессор Mediatek Helio G80 уже можно считать немного устаревшим. Однако телефоны Samsung отличаются длительным временем поддержки от производителя. Из коробки Galaxy A32 поставляется с Android 11, но уже есть обновление Android 13.

Основная камера на четыре модуля: главный 64-мегапиксельный, сверхширокоугольный 8-мегапиксельный и два бесполезных сенсора по 5 Мп для макросъемки и увеличения глубины сцены. Фронтальная камера имеет 20-мегапиксельный объектив, что достаточно неплохо.

Батарея на 5000 мАч (признайтесь, вам еще не надоела эта цифра?). Мощность зарядки – всего 15 Вт. Средняя стоимость базовой версии Samsung Galaxy A32 на 4/64 ГБ составляет 7 900 грн.

Вас может заинтересовать: Обзор Samsung Galaxy A54 – а это точно средний класс?

Xiaomi Redmi Note 11S

Снова возвращаемся к бренду Xiaomi, и из достаточно большого ассортимента хотим посоветовать Xiaomi Redmi Note 11S. Это модель из прошлогодней линейки, которая может похвастаться интересными параметрами.

6,43-дюймовый AMOLED-дисплей имеет частоту обновления 90 Гц, разрешение 1080×2400 пикселей и пиковую яркость 1000 нит. Заявлено наличие влагозащиты IP53 и закаленного стекла Corning Gorilla Glass 3. Смартфон оснащен процессором Mediatek Helio G96, уже встречавшимся в Poco M4 Pro. Устройство предлагается в модификациях 6/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ.

Из коробки Redmi Note 11S работает на Android 11 с прошивкой MIUI 13, но возможны дальнейшие обновления до более свежей ОС.

Основная квадрокамера может похвастать 108-мегапиксельным главным сенсором. Но не стоит вестись на эту цифру: ничего особенного во время съемки фото и видео вы не увидите. Качество фото, в принципе, не отличается от конкурентов в этом ценовом сегменте. Есть еще сверхширокоугольный модуль на 8 Мп, макро и сенсор для увеличения глубины по 2 Мп. Фронталка на 16 Мп.

Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает 33-ваттную быструю зарядку. Цены на Redmi Note 11S в Украине начинаются от 7499 грн.

Samsung Galaxy M33 5G

И завершает нашу подборку еще одно мобильное устройство от Samsung, а именно модель Galaxy M33 5G. На экране компания сэкономила: в телефоне установлен 6,6-дюймовый TFT-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080х2408 пикселей. Жаль, что не AMOLED.

Но железо не подвело – это мощный 5-нанометровый чип Exynos 1280. Этот процессор более производителен, чем Helio G 99 и другие чипы из сегодняшней подборки. Из версий предлагается только 6/128 и 8/128 ГБ.

Основная камера идет на четыре модуля: главный 50 Мп, сверхшироугольный 5 Мп, макро и увеличение глубины по 2 Мп. Не стоит серьезно воспринимать последние три сенсора, они стоят просто для отметки. А вот основной модуль снимает отлично. Фронтальная 8-мегапиксельная камера слаба.

Емкость батареи – 5000 мАч, а мощность зарядки составляет 25 Вт. Версия 6/128 ГБ стоит около 8 499 грн.

Вот такие доступные смартфоны можно купить в начале 2023 года. Напишите в комментариях, какой телефон больше всего понравился, а также просмотрите прикрепленное видео. В нем упоминаются и другие модели. До встречи!