Лучшие фитнес браслеты для покупки в Украине сегодня

76

Какой фитнес браслет купить сегодня

Фитнес-браслеты стали постоянным спутником многих современных людей. И несмотря на слово "Фитнес" в названии этой категории гаджетов далеко не все его обладатели хоть раз видели Фитнес-клуб изнутри.

Многие люди используют эти устройства в качестве удобного инструмента для отображения сообщений и звонков на смартфон, особенно это актуально для женской половины человечества, которая никогда не слышит свой смартфон, когда он лежит в сумочке или рюкзаке.

Мужчины у которых во время работы или активного отдыха бывают грязные руки тоже оценят возможность посмотреть, кто тебе звонит или пишет, без необходимости доставать смартфон из кармана загрязняя одежду или сумку.

На сегодняшний день на этом рынке царит компания Xiaomi которая в свое время выпустила очень доступный Mi Band, который сделал очень дешевым входной билет в мир носимой электроники и даже те, кто не понимал зачем это нужно покупали браслеты за копейки чисто из любопытства.

Поэтому не очень удивляйтесь что в нашем топе много представителей от Xiaomi и его суббрендов, хотя в последнее время Huawei тоже выпустил пару попавших в этот список устройств.

Xiaomi Mi Band 7 Pro:

Начну с самого крутого, но и дорогого фитнес браслета на нашем рынке. Это первый представитель линейки с приставкой Pro. Он получил новый форм-фактор больше похож на умные часы. Также впервые появился модуль GPS металла в оформлении корпуса. Конечно, стандартный функционал тоже никуда не делся.

Здесь более сотни тренировок на любой случай, замеры пульса и уровень кислорода в крови. Большой AMOLED дисплей 1,64", 456x280 пикселей с Allways-On Display. Короче если вы хотите получить максимум который может дать данный класс устройств независимо от цены – это ваш выбор. Средняя цена около 3000 грн, но можно найти и дешевле по ссылке ниже

Xiaomi Mi Band 7 Pro - 1700 грн

Huawei Band 7:

Теперь рассмотрим вариант конкурентов. Последние поколения браслетов от Huawei стали очень привлекательны для покупки. Здесь также прямоугольный форм-фактор с большим 1.47" AMOLED дисплеем с разрешением 368x194. Главной фишкой этой модели является дизайн, материалы корпуса здесь хуже чем у Mi Band 7 Pro, сплошной пластик, но разнообразие цветов корпуса будет очень по душе женщинам.

Писать о базовых функциях замеров пульса так шагов не вижу никакого смысла, на сегодняшний день все модели от известных брендов выполняют все функции примерно одинаково хорошо. Автономность на хорошем уровне в зависимости от нагрузки и активации функции Allways-On Display от 8 до 14 суток. Средняя цена на них составляет 2000 грн., но можно найти и дешевле по ссылке ниже.

Huawei Band 7 – 1240 грн

﻿

Xiaomi Mi Band 7:

Стандартный Mi Band с традиционным дизайном капсулы является настоящим хитом продаж. Покупая его вы точно получите топовый гаджет за свои деньги, который будет работать как нужно. Нынешняя версия также может похвастаться немаленьким, хоть и вытянутым дисплеем 1.62" с разрешением 490х192 пикселя.

Десятки режимов тренировок, точные датчики, хорошая автономность, около 2 недель. Компактный дизайн делает гаджет совершенно незаметным в повседневной и ночью. Это устройство купив которое себе или в подарок вы точно не пожалеете. Средний ценник на него составляет около 1800 грн., но можно найти и значительно дешевле по ссылке ниже.

Xiaomi Mi Band 7 - 1160 грн

Xiaomi Mi Band 5 :

Ну и в заключение если ваш бюджет очень ограничен, а привыкнуть к новым технологиям хочется, можно обратить внимание на устройство позапрошлого поколения от Xiaomi. Конечно дисплей здесь не занимает почти всю переднюю поверхность и режимов тренировки меньше, но базовый функционал, за исключением отсутствия измерения кислорода, почти ничем не отличается от версии этого года.

Автономность тоже отличная. Многие люди до сих пор ходят даже с 4 версией браслета поэтому вы не будете чувствовать себя пришельцем из прошлого. Найти его можно дешевле, чем за тысячу гривен по ссылке ниже.

Xiaomi Mi Band 5 - 890 грн