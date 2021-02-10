Назван Android-марафонец по версии DxOMark

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DxOMark составил рейтинг автономности и лидером его стал Samsung Galaxy M51

Один из рейтингов, вокруг которого множество споров, – это DxOMark. Ребята из DxOMark Image Labs оценивают смартфоны по качеству камеры и к их объективности есть немало вопросов. Но это не мешает лаборатории и дальше ранжировать устройства, оценивая все новые и новые параметры. Теперь в центре их внимания оказалась автономность смартфонов и первый лидер по части выносливости определен.

Лидером рейтинга автономности по версии DxOMark стал Samsung Galaxy M51, который обладает могучей батареей на 7000 мАч. Смартфон получил максимальный на данный момент балл — 88 и он смог проработать более 3-х суток. На втором месте оказался малоизвестный Wiko Power U30 с аккумулятором емкостью 6000 мАч. А замкнул тройку лидеров iPhone 12 Pro Max, который до сих пор обладает 60-герцовым дисплеем, тогда как флагманы и устройства средней руки из лагеря Android в основной своей массе перешли на экраны с повышенной герцовкой от 90 Гц.

Для теста автономностии взяли на вооружение научную методику с применением «клеток Фарадея» и задействованы роботы с сенсорными манипуляторами. На устройствах выполняются различные операции, к которым, как правило, прибегают обычные пользователи. Это воспроизведение видео и музыки, голосовые вызовы в 3G-сетях, игры, веб-серфинг и прочие. Всего таких тестов 70 и на их выполнение уходит 6,5 дня. В расчет для выведения конечных баллов берется не только скорость разрядки батарейки, но и темпы ее «дозаправки».

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Источник: dxomark