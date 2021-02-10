Названа цена Honor 50 в Европе

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Демпинга цен не будет

В июне состоялась премьера серии Honor 50, с которой принято отсчитывать возвращение компании на рынок в ранге независимой от Huawei. На дворе октябрь и только сейчас эта линейка может выйти на глобальный рынок. Благодаря изданию WinFuture появилось понимание, сколько компания может запросить за новинки на европейском рынке, дебют которых тут состоится 26 октября.

Доступен Honor 50 будет в двух модификациях с 6/128 Гб и 8/256 Гб памяти. За младшую версию запросят 499 евро, а за старшую 599 евро. Это немного выше, чем просят другие компании за смартфоны на базе чипа Snapdragon 778G и это делает Honor 50 менее привлекательным предложением на фоне прочих устройств на рынке. Компании придется непросто, чтобы убедить пользователей вновь обратить внимание на свои продукты, ведь бренд все еще плотно ассоциируется с Huawei, еще и стоит аппарат дороже, чем просят другие производители за аналогичные модели.

Напомним, что Honor 50 предлагает изогнутый 120-герцовый OLED-экран диагональю 6,57 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей, селфи-модуль на 32 Мп и четырехкомпонентную основную камеру с датчиками 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Емкость аккумулятора составила 4300 мАч, есть быстрая 66-ваттная зарядка и операционная система Android 11 с оболочкой Magic UI 4.2.

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Источник: winfuture