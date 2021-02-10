Названы самые худшие мобильные процессоры

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Перегрев, слабая производительность и уязвимости — все это причины неудач

В нынешнем году мы можем стать свидетелями большой разборки на рынке чипов. Кто выйдет из нее победителем, уверенности нет. В битве гигантов должны сойтись Snapdragon 8 Gen 1, Exynos 2200 и Dimensity 9000. Но у любого из чипмейкеров были провалы и неудачные продукты. Издание Androidauthority назвало те процессоры, за которые производителям должно быть стыдно.

Самым проблемным, по мнению ресурса, стал Snapdragon 810, который изрядно подпортил имидж Qualcomm. Чип перегревался, нещадно троттлил и сбрасывал частоту при максимальных нагрузках. LG G Flex 2 оказался первенцем на рынке, кто ощутил на себе все недостатки чипсета. Нагрев чипа стал одной из причин неудачи HC M9 и Xiaomi Mi Note Pro на рынке. Интересно, что Samsung отказалась от творения Qualcomm в Galaxy S6 в пользу собственного процессора Exynos 7420.

Был в истории MediaTek период, когда компания решила сыграть роль мессии и привнести на рынок процессоры, которые перевернут индустрию. Но, как говорится, начали за здравие, а кончили за упокой. Изменить расстановку сил на рынке топовых платформ компания попыталась Helio X20 и Helio X30. Тот же Helio X20 стал первым на рынке процессором, предложившим трехкластерную компоновку ядер, которую активно используют сейчас чипмейкеры при создании процессоров.

Удивлять аудиторию хотели и 10 вычислительными ядрами, но их мощности оказалось недостаточно, чтобы положить на лопатки конкурентов с 8 ядрами. Но невысокая цена сделала свое дело и процессор прикупили для своих устройств китайские производители Doogie, Elephone, LeEco, Sharp, Xiaomi и другие.

Эстафету аутсайдера на рынке перенял последователь — Helio X30, который вышел в 2017 году. Слабая производительность похоронила этот чип, который рискнули установить в своих смартфонах Meizu и Vernee. После неудачи с Helio X30, MediaTek взяла паузу с созданием флагманских чипов, признав неспособность создать конкурентный продукт. С выходом Dimensity 9000 компания планирует вернуться в большую игру.

Среди процессоров Samsung к числу неудачников причислили Exynos 4210 и Exynos 4412. А все по причине того, что они обладали большим количеством уязвимостей, которые пошатнули безопасность смартфонов на базе них. Среди них были даже флагманы Samsung Galaxy S2, Galaxy S3 и Galaxy Note 2. Samsung признала проблемы и выпустила обновление, но репутация была подпорчена.

А вот у Apple не было откровенно неудачных чипов, все что она создавала было самодостаточным и успешным. Единственное что отметили журналисты, та это то, что компания принудительно снижала производительность процессоров, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

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Источник: androidauthority