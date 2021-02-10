Названы самые мощные смартфоны лета

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AnTuTu подвела итоги августа, определив самые производительные решения в лагере Android

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu подытожили итоги последнего летнего месяца и назвали самые производительные Android-смартфоны. Лучшие были определены в топовом и среднем сегментах, а также с ориентиром на рынок Китая. Новый табель рангов преподнес сюрприз, когда смартфоны с самым топовым чипом от Qualcomm не смогли одолеть конкурентов с платформой чуть менее мощной.

Мы говорим о том, что флагманы на базе Snapdragon 888+ не смогли возглавить рейтинг AnTuTu. Так, iQOO 8 Pro оказался на второй позиции, а Xiaomi Mi Mix 4 и вовсе смог занять только девятое место. Лидером же рейтинга продолжает оставаться игровой Black Shark 4 Pro с результатом 864 614 баллов. Третью строчку сумел отвоевать Nubia Red Magic 6 Pro, который так же как и лидер обладает чипом Snapdragon 888.

С четвертого по восьмое место заняли iQOO 8, OnePlus 9 Pro, Oppo Find X3 Pro, OnePlus 9 и realme GT. Все модели построены на базе Snapdragon 888, предлагает 12/256 Гб памяти и перешагнули отметку в 806 тысяч «попугаев». Замкнул топ-10 самых мощных флагманов лета Vivo X60 Pro+, чей результат чуть превысили 804 тыс. баллов.

Если обратиться к рейтингу самых мощных среди устройств среднего уровня, то на вершине оказался Xiaomi Mi 11 Youth Edition, сумевший показать результат 530 657 баллов и все благодаря чипу Snapdragon 780G. На второй и третьей строчке оказались Honor 50 Pro и Honor 50, построенные на базе Snapdragon 778G.

Четвертое и пятое места взяли модели, обладающие процессорами Dimensity 900 и Dimensity 820: Oppo Reno 6 5G и Redmi 10X 5G соответственно. С шестой по десятую позиции расположились: Realme Q3 Pro, Oppo K9 5G, iQOO Z3, Huawei Nova 8 Pro и Nova 8. Первые три модели в списке обладают чипом Snapdragon 768G и последние две — Kirin 985.

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Источник: antutu