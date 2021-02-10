Не хватает памяти на смартфоне для приложений? У Google будет что предложить

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Компания готовит функцию архивации приложений

Все реже производители считают слот для карт microSD вещью необходимой и важной. Стало делом обыденным, что их, как правило, «выпиливают» из флагманов. Безусловно, можно приобрести версию с большим объемом встроенной памяти, но за такую модель придется отдать больше. Еще один выход — хранить фото и видео на облачных сервисах.

Но когда речь заходит о приложениях, если ваш смартфон переполнен и есть нужда установить какую-то утилиту, то единственный выход — освободить память на смартфоне. Но в скором времени Google будет что предложить в качестве альтернативы. На данный момент компания работает над функцией «архивация приложений», которая позволит решить проблему нехватки места для хранения.

Уже из названия понятно, что ее задача заархивировать неиспользуемые или редко используемые приложения. При необходимости их можно будет запустить со всеми сохраненными личными данными. По данным Google функция архивирования приложений позволит высвободить до 60% места для хранения приложений. На данный момент она тестируется и доступна только для разработчиков. Но Google обещает сделать ее общедоступной в этом году.

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Источник: phonearena