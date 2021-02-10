Не пропусти возможность купить выгодно Amazfit GTS, камера Xiaomi Yi и наушники Baseus

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Скидки дня: смарт-часы Amazfit GTS, камера Xiaomi Yi и наушники Baseus

Принято считать, что распродажи и акции являются единственным способом сэкономить на покупках. Но, если говорить об интернет-заказах, то сюда стоит причислить промокод, позволяющий еще немного снизить цену. Те, кто уже частый гость онлайн-площадок электронной коммерции видели специальное поле для ввода комбинации цифр и букв. Если ввести ее — можно неплохо так сэкономить на покупке или получить подарок.

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Amazfit GTS

Характеристики: 1.65" AMOLED, Bluetooth 5.0, 220 мАч, 5ATM

Предложение для РФ

Цена: $81,23 - https://lite.bz/tiTTq

Промокод "RUGET900"

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Xiaomi Yi - купольная камера

Характеристики: Dome Guard Camera, 1080P (Full-HD), обзор 360°, YI Home APP, датчик движения, ночное видение, реагирование на детский плач, хранение в "Облаке"

Цена: $22 - https://lite.al/SX8ZvT

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Baseus - беспроводные наушники

Характеристики: D02 Pro, драйверы 40мм, Bluetooth 5.0, разъём 3.5мм, аккум. 450 мАч

Цена: $20,99 - https://lite.al/7DGXe

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