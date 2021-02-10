Не пропустите! POCO F3 по отличной цене!

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Вот и началось скидочное безумство. Сегодня на торговой площадке AliExpress проходит распродажа 11.11, которая является одной из крупнейших в мире. В этот день множество устройств продают с приличными скидками и в число тех гаджетов, которые можно приобрести выгодно попал POCO F3.

Для тех, кто подзабыл напомним, что это глобальная версия Redmi K40, которая предлагает AMOLED‑панель диагональю 6,7 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика сенсора 360 Гц. В основе смартфона лежит платформа Snapdragon 870, предлагается оперативная память стандарта LPDDR5 и постоянная UFS 3.1.

Разрешение фронтальной камеры составило 20-мегапикселей и на задней панели установили систему из трех сенсоров 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. В активе POCO F3 система жидкостного охлаждения LiquidCool, батарейка на 4520 мАч с быстрой на 33 Вт, модуль NFC, ИК-порт, операционная система Android 11 с надстройкой MIUI 12.

Промокод "D11GO"RU/"30250DOUBLE"UA﻿

POCO F3

Цена 6/128 Гб: RU $278.09/UA $280,72 - https://ali.ski/jHNz0