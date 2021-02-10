Стекло Gorilla Glass Victus на Redmi Note 13 Pro+ защищает от царапин всего на 4 уровня. Не такой крепкий как заявлено!

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Вот это так удивило!

Компания Xiaomi снова у всех на слуху. На этот раз в водоворот скандала попал Redmi Note 13 Pro+, ведь заявленная защита стекла Gorilla Glass Victus оказалась не столь крепкой и получила царапины уже на 4 уровне из 10.

Напомним, Redmi Note 13 Pro Plus оснащен чрезвычайно качественным 6.67″ AMOLED-дисплеем с так называемой 12-битной глубиной цвета и стеклом Corning Gorilla Victus Glass и потому удивительно видеть такие царапины. Может Xiaomi нас снова обманула?

Тест был проведён на известном YouTube канале Gupta Information Systems. Обычно смартфоны с дисплеями с уровнем защиты Victus первого поколения получали царапины на уровне 6-7 из 10. Что смешно, даже более бюджетные и старые версии дисплеев царапаются гораздо меньше. Здесь Redmi действительно поразил своей достаточно бюджетной защитой дисплея. Такие же неутешительные результаты подтвердил другой ютубер Geekyranjit.

Другие тесты смартфон выдержал нормально, учитывая пластиковый корпус. Смартфон в меру прогибается, но не критично.

Несмотря на это, смартфон все же имеет множество преимуществ среди других, но стоит помнить, что смартфоны Redmi все же не метят на премиальный сегмент и даже сегмент субфлагманов, поэтому здесь не стоит ожидать чего-то чрезвычайного, а большинство фишек могут быть просто маркетинговыми. ходом.

Источник: Gupta Information Systems