Не все разделяют идею с внедрением USB Type-C как единого стандарта

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Еврочиновники считают, что за USB Type-C будущее. Этот разъем эффективнее и быстрее, он универсальнее и создан на долгие годы. Именно поэтому они намерены сделать так, чтобы в течение двух лет перевести устройства на единый разъем USB-C. Этому активно противится Apple и, оказалось, что она не единственная, кто противится такому насаждению универсального порта.

Глава некоммерческой организации USB-IF Джеффри Рэйвенкрафт в негативном ключе отозвался о внедрении единого разъема для зарядки. Именно эта организация занимается разработкой и поддержкой стандарта USB-C. По словам ее главы, такая инициатива может принести больше вреда, чем пользы. Все дело в том, что в своих документах Еврокомиссия указала только два стандарта - EN IEC 6280-1-3:2021 и EN IEC 6280-1-2:2021, которые были приняты еще в 2019 году.

На данный момент они устарели, и чиновники проигнорировали тот факт, что в этом году в них внесли изменения. В своей старой редакции стандарты предлагали поддержку зарядки мощностью 15 Вт, тогда как актуальная их редакция уже предусматривает, что максимальная мощность зарядки может составлять 240 Вт.

Джеффри Рэйвенкрафт считает, что игнорирование изменений в стандарты продиктовано тем, что у чиновников есть скепсис, что производители смогут обеспечить поддержку актуальных нормативов во всех планшетах, смартфонах и прочих устройствах. В итоге получается, что Еврокомиссия насаждает те стандарты, которые уже устарели и не берет во внимание более современные нормативы. А еще есть опасения, что принятие USB Type-C как единого стандарта «повлияет на совместимость устройств и вызовет разногласия среди пользователей».

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Источник: ec.europa.eu