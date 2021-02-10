Неожиданная коллаборация Meta и Qualcomm с Mediatek

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Еще больше искусственного интеллекта





Этот год однозначно стал годом искусственного интеллекта, и это не могло обойти производителей процессоров: полупроводниковые гиганты MediaTek и Qualcomm объявили о сотрудничестве с Meta. Партнерство направлено на интеграцию языковой модели Llama 2 (LLM) Meta в мобильные устройства, оснащенные будущими флагманскими процессорами.









Первым таким должен стать флагманский чипсет следующего поколения Dimensity 9300. У него будет оптимизированное программное обеспечение, разработанное для запуска Llama 2 вместе с обновленным аппаратным обеспечением, которое повышает производительность приложений генеративного искусственного интеллекта на устройстве. Этот шаг отражает подобные планы, объявленные Qualcomm в прошлом месяце, что указывает на индустриальную тенденцию создания AI на устройстве.





Одним из ключевых преимуществ является улучшенная конфиденциальность, поскольку выполнение генеративных задач искусственного интеллекта локально оставляет данные на вашем устройстве и в теории смогут работать и без интернета. Это может привести к усилению мер безопасности и большему контролю над личной информацией.











Поскольку и MediaTek, и Qualcomm сосредотачиваются на внедрении возможностей искусственного интеллекта на устройствах в свои продукты, потребители могут рассчитывать до конца этого года первые продукты по этой технологии в SoC.





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Источник: gizmochina