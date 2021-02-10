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Неожиданная новость: глобальные смартфоны Realme блокируются в РФ!

28.06.2023 180 0

Это новая политика компании или реакция на агрессию россии?

Недавно по сети прокатилась волна возмущения фанатов брендов OnePlus и Realme вследствие блокировки доступа к звонкам и смс на смартфонах, предназначенных для китайского рынка за его пределами. И вот будто скандал немного утих, нашлись способы решить эти проблемы, однако, как оказалось, это был еще не конец.

 

Неожиданная новость: глобальные смартфоны Realme блокируются в РФ! – фото 1

 

Пока начала поступать информация, что глобальные смартфоны от Realme также начали блокировать на территории РФ. В сети появились фото от известного блоггера, что совсем свежий Realme 11 Pro+, предназначенный для европейского рынка, тоже был заблокирован.

 

Неожиданная новость: глобальные смартфоны Realme блокируются в РФ! – фото 2

 

Существующие способы разблокировки на него не возымели действия и он остается непригодным для нормального пользования. Официальных заявлений от компании Realme по этому поводу пока нет, так что будем внимательно следить за дальнейшим развитием событий, ситуация довольно интересная. Будет ли подобная практика применяться для других регионов, и это часть новой политики концерна BBK пока неизвестно.

 

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Источник: mobiltelefon

 

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 28.06.2023
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Неожиданная новость: глобальные смартфоны Realme блокируются в РФ!