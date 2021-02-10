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Неожиданное возрождение компании HTC с моделью U23 Pro

15.05.2023 98 0

Возрождение первопроходцев ОС Android

Компания HTC уже почти три года не выпускала смартфоны лучше откровенных бюджетников. Настоящих же флагманов не было еще дольше. Большинство пользователей справедливо считают компанию мертвой, но появилась информация о первом достойном смартфоне за последние годы.

 

htc-u23-pro

 

Известный инсайдер @evleaks, в преддверии презентации 18 мая, опубликовал изображение смартфона HTC U23 Pro.

 

HTC U23 Pro получит 108-Мп основную камеру с OIS и направленным микрофоном для аудиозама, еще три камеры на задней панели, AMOLED-дисплей, чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ встроенной памяти. и аккумулятор емкостью 4600 мАч.

 

htc_u_23_pro

 

Конечно, это устройство невозможно назвать полноценным флагманом, но это неплохое начало. Возможно, компания сможет вернуться на рынок, у многих пользователей с ней связаны очень приятные воспоминания.

 

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Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 15.05.2023
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Неожиданное возрождение компании HTC с моделью U23 Pro