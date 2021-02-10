Неожиданный лидер среди смартфонов в Китае в 3 квартале 2023 года, однако, рынок все еще падает

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Неожиданный лидер

По данным исследовательской компании Canalys, в 3 квартале 2023 года объем продаж смартфонов в Китае сократился на 5% в годовом исчислении до 66,7 млн единиц. Однако падение замедлилось по сравнению с предыдущим кварталом.

Несмотря на общее сокращение рынка, бренд Honor сумел нарастить продажи благодаря успеваемости новых моделей X50 и занять первое место с долей 18%.

Honor занял первое место с долей 18%, обогнав Oppo из OnePlus, занявших второе место с 16% рынка. На третью позицию поднялась Apple благодаря релизу iPhone 15.

Xiaomi и Vivo с 14% и 16% рынка соответственно замыкают пятерку лидеров. Xiaomi нарастила продажи благодаря агрессивному ценообразованию, а Vivo потеряла долю из-за слабого спроса в городах 2-го и 3-го уровня.

Отдельно следует отметить рост Huawei на 37% благодаря выходу смартфонов Mate 60 с фирменным чипсетом Kirin 9000S. Это позволило компании частично восстановить позиции после санкций США.

Эксперты Canalys отмечают усиление сотрудничества вендоров и ритейлеров как новый тренд на фоне снижения спроса. Это помогает оптимизировать цепочки поставок и ускорить рост после достижения дна рынка во 2 квартале 2023 года.



Источник - canalys