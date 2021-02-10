Неожиданный дизайн Google Pixel 6 и Pixel 6 XL: зачет или путь не туда?

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Google Pixel 6 и Pixel 6 XL преобразятся внешне и уже за попытку изменить облик устройств компанию стоит похвалить

Согласно последним данным Google Pixel 6 станет первым смартфоном компании, который получит систему на чипе собственной разработки с кодовым именем. Но не только внутренне Google преобразит свои мобильные устройства, их ждет и смена внешнего облика. Дизайнеры компании решили отойти от наскучившего образа и отказаться от квадратного модуля основной камеры.

В сеть слили рендеры Google Pixel 6 и Pixel 6 XL, которые демонстрируют нам свежий дизайн новинок. Субъективно, он не будоражит, но это уже что-то новое и нетипичное для наших дней. Тыльную панель поделили на две части, а «водораздел» обозначили выступающим блоком основной камеры. В случае с базовым Pixel 6 предложили два датчика изображения, а вот у Pixel 6 XL их три и это очередной шаг компании на пути совершенствования камер.

Судя по всему, Google возвращается к старой модели выпускать по две флагманские модели. Похоже, что ключевые отличия коснутся именно камер, где Pixel 6 получил основной модуль и ширик, а Pixel 6 XL еще предложит и телевик. Возможно, отличаться новинки будут и аппаратной платформой, но выбор будет ограничен 800 серией Snapdragon. Но это только предположения и Google вполне может сделать все по-своему, как это случилось в прошлом году, когда она отказалась от выпуска XL-версии, а Pixel 5 стал субфлагманским решением.

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Источник: phonearena