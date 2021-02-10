Анонсирован мощный планшет Blackview MEGA 12 с защитой от влаги IP69K

115

Бренд Blackview, являющийся экспертом в области ударопрочных устройств, представил планшет под названием MEGA 12. Это флагманское устройство с высокой производительностью, качественным экраном, оптимизированным ПО и фирменными аксессуарами в комплекте.

Blackview MEGA 12 – отличная защита в повседневных условиях

Планшетный компьютер получил огромный 12,2-дюймовый экран разрешением 2,4K. Обновляется на высокой частоте 120 Гц с "умной" регулировкой, а рабочая площадь составляет 94,2% передней панели. Технология Widevine L1 пригодится при просмотре видео на популярных стриминговых платформах. Сертификация TÜV SÜD направлена на понижение вредного синего излучения.

Blackview MEGA 12 можно считать полностью водонепроницаемым благодаря стандарту IP69K. Допускается погружение на глубину до 1,5 м в течение 30 минут, брызги воды с температурой 85°C, а также воздействие водяного напора под давлением 100 бар.

На корпусе реализована удобная система быстрого отвода влаги и пыли. Толщина составляет всего 8,2 мм, вес – 690 граммов. Качественный звук издают четыре стереодинамика Smart-K Box.

Планшет Blackview MEGA 12 функционирует на 4-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 7200 5G, благодаря чему справляется с трудными задачами. Возможно расширение до 48 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и 512 ГБ постоянного хранилища UFS 3.1.

Продвинутая система охлаждения пригодится в играх, а Wi-Fi 6E отвечает за быстрое и стабильное подключение к беспроводному интернету. Есть возможность установить две SIM-карты. Из других технологий – Bluetooth 5.3, NFC и расширенная навигационная система.

В качестве ПО Blackview MEGA 12 использует новую операционную систему Android 16 с прошивкой DokeOS_P 5.0. AI система Doke AI 2.0 совмещает популярные модели DeepSeek-R1, ChatGPT-4o mini и Gemini 2.0 Flash. Большие обновления будут поступать в течение трех лет.

Для удобства и многофункциональности - компьютерные режимы PC Mode 3.0 и Split Screen 2.0. Установлен бесплатный офисный пакет WPS Office, опция Hi Doki AI помогает в ежедневных задачах.

Blackview MEGA 12 хорошо фотографирует за счет 50-мегапиксельной камеры Samsung JN1. Фронтальный модуль на 13 Мп открывается во время видеовызовов. Можно записывать видео в разрешении 2K, использовать объектив Google Lens и редактировать изображения в инструменте ImageX.

За автономность MEGA 12 отвечает большая батарея емкостью 10000 мАч. Добавлена интеллектуальное энергосбережение и быстрая 55-ваттная зарядка.

В заводской комплект Blackview MEGA 12 входит магнитная клавиатура, стилус, мышь, наушники и защитное стекло. Не нужно докупать аксессуары. Планшетный ПК можно приобрести в официальном магазине на Aliexpress, воспользовавшись ссылкой . Продажи стартуют с 12 января. Акционная цена составит 299,99$ вместо стандартных 659,98$.

Дополнительный бонус: смарт-часы Blackview X30 достанутся первым покупателям всего за 21,99$. Для заказа переходите сюда . Не упустите выгодные предложения!