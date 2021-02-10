Netflix представил первые мобильные игры, которые пополнят библиотеку в 2024 году, среди которых много эксклюзивов

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Netflix нас действительно удивляет ﻿

Netflix делает важные шаги или удовлетворить своих подписчиков. За последние два года было добавлено немало игр. А в течение 2023 года стриминговая компания добавила по меньшей мере 40 игр в свою постоянно расширяемую библиотеку, среди которых Grand Theft Auto Trilogy - The Definitive Edition (выходит завтра), Football Manager 24 Mobile и Storyteller.

За две недели до 2024 года Netflix решил поделиться подробностями о том, что ждет тех, кто интересуется игровой частью его сервиса.

Компания приобрела несколько известных инди-разработчиков, чтобы расширить свой портфель мобильных игр. Одной из таких студий является Night School, разработчик Oxenfree II: Lost Signals и Boss Fight Entertainment, студия, которая создала Netflix Stories: Love is Blind.

К концу этого года Netflix будет иметь 86 игр, включенных в каждую подписку без рекламы, дополнительных покупок или дополнительных платежей. По данным Netflix, еще не менее 90 игр сейчас находятся в разработке и, как ожидается, будут добавлены в библиотеку в ближайшие месяцы.

Стали известны четыре игры , которые пополнят библиотеку Netflix и очень разные: Cozy Grove: Camp Spirit, FashionVerse, Game Dev Tycoon и Sonic Mania Plus. Последняя будет эксклюзивна для Netflix Games и впервые выйдет на мобильных устройствах.

Среди других игр, которые выйдут в 2024 году:

Braid, Anniversary Edition (30 апреля)

Chicken Run: Eggstraction

The Dragon Prince: Xadia

Dumb Ways to Survive

Hades

Harmonium: The Musical

Katana Zero

Money Heist: Ultimate Choice (4 января)

Monument Valley 1 & 2

Netflix Stories: Virgin River

Paper Trail

Rise of The Golden Idol

Еще одна интересная новость: Netflix подтвердил, что работает над тем, чтобы добавить в свою библиотеку игру Rebel Moon, разработанную Super Evil Megacorp, а также игру во вселенной Squid Game.

Источник: netflix