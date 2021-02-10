Nintendo Switch 2 будет такой же мощной, как PS4 и Xbox One: Activision Blizzard Exec

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Хорошая новость из лагеря портативных консолей

Давно ходили слухи, что Nintendo работает над преемником оригинальной портативной консоли Switch. Ожидается, что выход следующего поколения предложит заметное повышение производительности благодаря более мощному аппаратному обеспечению, но теперь мы будем иметь более ясное представление о том, насколько мощной может быть Switch 2.

Интересно, что в этот раз информацией не поделился какой-нибудь информатор или анонимный источник. Подробности поступили от финансового директора Activision Blizzard Армина Зерзы. Чтобы уточнить, исполнительный директор в электронном письме, направленном Nintendo, заявил, что Activision может «сделать что-то убедительное для консоли NG (последующего поколения)».

Очевидно, планы разработки новых названий для будущей модели Switch 2 связаны с тем, что портативная консоль "ближе" по производительности к платформам Gen8.

Для понимания, консоли 8-го поколения – это Xbox One и PlayStation 4, работавшие в диапазоне производительности от 1,3 TFLOPS до 1,84 TFLOPS (FP32) и имеющие 8 ГБ оперативной памяти. Однако консоль Switch следующего поколения в теории может издаваться до 4 TFLOPS благодаря новому процессору Nvidia Tegra T239.

Этот чипсет является по существу немного перенастроен Tegra T234, который имеет архитектуру Ampere от Nvidia и 2048 ядер CUDA. И вот это самое интересное, потому что AMD стала монополистом на рынке игровых консолей как настольных, так и портативных. Конкуренция всегда шла на пользу и, если консоль от зеленого лагеря станет удачной, мы можем получить значительный рывок в этой сфере.

Если эти слухи правдивы, то Switch 2 может предложить примерно в 10 раз больше мощности, чем его предшественник, хотя, конечно, все будет зависеть от реализации и охлаждения. Asus Rog Ally в теории тоже просто монстр, а на практике сбрасывает частоты и не выдает наибольшие характеристики производительности практически никогда.

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Источник: gizmochina