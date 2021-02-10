Низкая цена на пылесос TINECO, наушники Blitzwolf и Lenovo
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TINECO - пылесос для влажной/сухой уборки
Характеристики: Floor One S3, пылесборник 0.5л, резервуар для воды 0.6л, НЕРА, 4000мАч, LED-дисплей
Цена: RU $352,10 - https://lite.al/90IZGD
Промокод: "TINECOLOVE"
Blitzwolf TWS - беспроводные наушники
Характеристики: BW-FLB2, Bluetooth 5.0, 7.1 Virtual Surround Stereo Sound, аккум. 1000 мАч, IPX4
Цена: RU $25,25/UA $25,38 - https://lite.al/peUPu
Lenovo - наушники
Характеристики: XE05, драйверы 10мм, Bluetooth 5.0, аккум. 105 мАч, IPX5
Цена: $8,59 - https://lite.bz/suD2e
Купон магазина $1
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