Низкая цена на пылесос TINECO, наушники Blitzwolf и Lenovo

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Не пропусти шанс приобрести по меньшей цене наушники Lenovo и Blitzwolf, а также пылесос Tineco

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TINECO - пылесос для влажной/сухой уборки

Характеристики: Floor One S3, пылесборник 0.5л, резервуар для воды 0.6л, НЕРА, 4000мАч, LED-дисплей

Цена: RU $352,10 - https://lite.al/90IZGD

Промокод: "TINECOLOVE"

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Blitzwolf TWS - беспроводные наушники

Характеристики: BW-FLB2, Bluetooth 5.0, 7.1 Virtual Surround Stereo Sound, аккум. 1000 мАч, IPX4

Цена: RU $25,25/UA $25,38 - https://lite.al/peUPu

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Lenovo - наушники

Характеристики: XE05, драйверы 10мм, Bluetooth 5.0, аккум. 105 мАч, IPX5

Цена: $8,59 - https://lite.bz/suD2e

Купон магазина $1

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