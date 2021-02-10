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Низкая цена на пылесос TINECO, наушники Blitzwolf и Lenovo

22.03.2021 479 0

Не пропусти шанс приобрести по меньшей цене наушники Lenovo и Blitzwolf, а также пылесос Tineco

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TINECO - пылесос для влажной/сухой уборки

Характеристики: Floor One S3, пылесборник 0.5л, резервуар для воды 0.6л, НЕРА, 4000мАч, LED-дисплей

Цена: RU $352,10 - https://lite.al/90IZGD

Промокод: "TINECOLOVE"

 

Tineco Floor One S3 wet-dry battery vacuum cleaner cleans itself﻿

 

Blitzwolf TWS - беспроводные наушники

Характеристики: BW-FLB2, Bluetooth 5.0, 7.1 Virtual Surround Stereo Sound, аккум. 1000 мАч, IPX4

Цена: RU $25,25/UA $25,38 - https://lite.al/peUPu

 

Низкая цена на пылесос TINECO, наушники Blitzwolf и Lenovo – фото 2﻿

 

Lenovo - наушники

Характеристики: XE05, драйверы 10мм, Bluetooth 5.0, аккум. 105 мАч, IPX5

Цена: $8,59 - https://lite.bz/suD2e

Купон магазина $1

 

Original Lenovo XE05 Bluetooth Headphone Wireless Earphone BT5.0 Sports Sweatproof Headset IPX5 with Mic Noise Cancelling|Bluetooth Earphones & Headphones| - AliExpress﻿

TINECO Blitzwolf Lenovo
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 22.03.2021

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Низкая цена на пылесос TINECO, наушники Blitzwolf и Lenovo