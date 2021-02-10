Низкая цена на Redmi Airdots 2, акустику LG и веб-камеру Xiaovv
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Беспроводная акустика LG
Предложение для РФ
Характеристики: XBOOM Go PL2, 5W, Bluetooth/jack 3.5mm
Цена: 1990 руб - https://lite.al/6sb9r
Наушники Xiaomi Redmi Airdots 2
Характеристики: TWSEJ061LS, Bluetooth 5.0, аккум. зарядного кейса 300мАч, IPX4
Цена: $12,14 - https://lite.bz/PnFN90
Промокод "BW6X7KQNSQN1"
Веб-камера Xiaovv
Характеристики: XVV-6320S-USB, 1080P HD, обзор 150°, микрофон
Цена: $13,99 - https://lite.bz/fy86K
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