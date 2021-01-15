Низкие цены на Honor Watch GS Pro, SSD Kingston и беспроводные наушники JBL
Скидки на Honor Watch GS Pro, SSD Kingston и беспроводные наушники JBL
Те, кто следит за рынком электроники могли заметить, что после Нового года найти какие-то достойные акции и распродажи сложно. Сейчас не самое лучшее время для того, чтобы совершать покупки с максимальной выгодой для себя. Но порой торговые сети и интернет-магазины все же решаются привлекать пользователей выгодными предложениями. Стараемся вылавливать самые интересные скидки и публиковать в Telegram-канал Andro price. Подобрали три интересных предложения сегодняшнего дня.
Смарт-часы Honor Watch GS Pro
Характеристики: Kirin A1, AMOLED 1.39", Bluetooth 5.0, датчик SpO2, 790 мАч, 128 МБ/4Гб
Предложение для РФ
Цена: 162.33 - https://lite.bz/KqhaZ5
Промокод "special400jan" + купон магазина $1
SSD Kingston
Характеристики: SUV500M8, M2 2280, SATAIII, 3D NAND TLC, 240 Гб
Предложение для Украины
Цена: 1 190 грн - https://lite.al/ST3ZbA
Беспроводные наушники с микрофоном JBL
Характеристики: T450BT, Bluetooth 4.0, автономность до 11ч
Предложение для Украины
Цена: 899 грн - https://lite.al/UjYmLf
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