Низкие цены на Honor Watch GS Pro, SSD Kingston и беспроводные наушники JBL

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Скидки на Honor Watch GS Pro, SSD Kingston и беспроводные наушники JBL

Те, кто следит за рынком электроники могли заметить, что после Нового года найти какие-то достойные акции и распродажи сложно. Сейчас не самое лучшее время для того, чтобы совершать покупки с максимальной выгодой для себя. Но порой торговые сети и интернет-магазины все же решаются привлекать пользователей выгодными предложениями. Стараемся вылавливать самые интересные скидки и публиковать в Telegram-канал Andro price. Подобрали три интересных предложения сегодняшнего дня.

Смарт-часы Honor Watch GS Pro

Характеристики: Kirin A1, AMOLED 1.39", Bluetooth 5.0, датчик SpO2, 790 мАч, 128 МБ/4Гб

Предложение для РФ

Цена: 162.33 - https://lite.bz/KqhaZ5

Промокод "special400jan" + купон магазина $1

SSD Kingston

Характеристики: SUV500M8, M2 2280, SATAIII, 3D NAND TLC, 240 Гб

Предложение для Украины

Цена: 1 190 грн - https://lite.al/ST3ZbA

Беспроводные наушники с микрофоном JBL

Характеристики: T450BT, Bluetooth 4.0, автономность до 11ч

Предложение для Украины

Цена: 899 грн - https://lite.al/UjYmLf