Низкие цены на Poco M3, OnePlus 8 и Redmi Note 9S

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Успей купить со скидкой Poco M3, OnePlus 8 и Redmi Note 9S

2020 год подходит к концу, но у интернет-магазинов не заканчиваются скидки и распродажи на различные товары. Наоборот, в преддверии новогодних праздников всегда есть шанс урвать что-то с выгодой для себя. Как вы, наверное, смогли заметить, мы практически ежедневно публикуем информацию и скидках на Telegram‑канале Andro price. Это позволяет оперативно информировать о возможности совершить покупку выгодно. Но, чтобы вы точно не пропустили шанс купить с экономией для бюджета, выкладываем на сайте самые интересные предложения дня. И сегодня в нашей подборке три достойных смартфона, приобрести которые хотят немало пользователей.

Poco M3

Характеристики: Snapdragon 662, дисплей 6.53" FullHD+, стереозвук, 6000 мАч

Предложение для РФ

Версия: 4/64 Гб - $126,63

Версия: 4/128 Гб - $145,65

Промокод "ITOGI800"

https://lite.bz/vijQV_

OnePlus 8

Характеристики: Snapdragon 865, 6,55" AMOLED 90 Гц, Android 10.0, 4300мАч, 8/128 Гб

Предложение для РФ

Цена: $508,62 - https://lite.al/HfMvD

Xiaomi Redmi Note 9S

Характеристики: Snapdragon 720G, Android 10.0, дисплей 6.67" FullHD+, 5020 мАч, 6/128 Гб

Предложение для Украины

Цена: $172,99 - https://lite.bz/aqo_fc