Низкие цены на Poco M3, Realme Band и Amazfit Verge Lite

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Скидки на Poco M3, фитнес-браслет Realme Band и Amazfit Verge Lite

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Poco M3

Характеристики: Snapdragon 662, дисплей 6.53" FHD+, стереозвук, 6000 мАч, 4/64 Гб

Наушники в подарок

Цена: $135 - https://lite.bz/khboOk

Промокод "CQRSW3"

Цена: RU $129,38/UA $132.22 - https://lite.al/dR0t9x

Промокод "special200love"

Фитнес-браслет Realme Band

Характеристики: дисплей 0.96", LinkSmartApp, Bluetooth 4.2, 9 спортивных режимов, 90 мАч, IP68

Цена: RU $12,57/UA $16.30 - https://lite.al/UOLKLt

Промокод "special100love"





Amazfit Verge Lite

Характеристики: 1.3" AMOLED, Bluetooth 5.0, 390 мАч, GPS, IP68

Предложение для Украины

Цена: 1199 грн - https://lite.bz/QUMNV

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