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Низкие цены на Poco M3, Realme Band и Amazfit Verge Lite

09.02.2021 684 0

Скидки на Poco M3, фитнес-браслет Realme Band и Amazfit Verge Lite

Каждый день на просторах интернет-магазинов проводятся акции и снижают ценники на товары, преследуя цель привлечь внимание к продуктам и заполучить лояльных клиентов. А это значит, что у каждого из нас есть шанс купить что-то по сниженной цене, воспользовавшись предложениями продавцов. Для всех, кто решил не пропустить возможность выгодного шопинга, предлагаем стать участником Telegram-канала Andro price, чтобы быть в курсе всех интересных предложений.

 

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Poco M3

Характеристики: Snapdragon 662, дисплей 6.53" FHD+, стереозвук, 6000 мАч, 4/64 Гб

Наушники в подарок

Цена: $135 - https://lite.bz/khboOk

Промокод "CQRSW3"

Цена: RU $129,38/UA $132.22 - https://lite.al/dR0t9x

Промокод "special200love"

 

Низкие цены на Poco M3, Realme Band и Amazfit Verge Lite – фото 1

 

Фитнес-браслет Realme Band

Характеристики: дисплей 0.96", LinkSmartApp, Bluetooth 4.2, 9 спортивных режимов, 90 мАч, IP68

Цена: RU $12,57/UA $16.30 - https://lite.al/UOLKLt

Промокод "special100love"

 

Низкие цены на Poco M3, Realme Band и Amazfit Verge Lite – фото 2

 

Amazfit Verge Lite

Характеристики: 1.3" AMOLED, Bluetooth 5.0, 390 мАч, GPS, IP68

Предложение для Украины

Цена: 1199 грн - https://lite.bz/QUMNV

 

Низкие цены на Poco M3, Realme Band и Amazfit Verge Lite – фото 3﻿

Poco M3 Realme Band Amazfit Verge Lite
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 09.02.2021

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Низкие цены на Poco M3, Realme Band и Amazfit Verge Lite