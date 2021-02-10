Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Nothing анонсировала выход умных часов в этом году, однако есть нюанс

Nothing анонсировала выход умных часов в этом году, однако есть нюанс

04.08.2023 99 1

Он выйдет под новым суббрендом «CMF»

Nothing — довольно молодой бренд, который уже создает волны в индустрии технологий благодаря своей сосредоточенности на дизайне и инновационном маркетинге. Компания выпустила свой первый продукт в 2021 году, а затем расширила свой портфель новыми наушниками и двумя поколениями смартфонов, хорошо воспринятыми как потребителями, так и обозревателями.

 

Nothing анонсировала выход умных часов в этом году, однако есть нюанс – фото 1

 

Теперь основатель компании Nothing Карл Пэй объявил о планах создания нового суббренда под названием CMF, который будет выпускать новый ассортимент доступных продуктов для большего круга потребителей. Применительно к дизайну обещают тоже интересный опыт, но не столь прогрессивный как у основного бренда.

 

Nothing анонсировала выход умных часов в этом году, однако есть нюанс – фото 2

 

Для начала Nothing планирует выпустить смарт-часы и пару наушников и произойдет это уже в этом году. По смартфонам под новым брендом ничего не сообщалось, но это будет логичным шагом для компании. Так что в следующем году с высокой вероятностью мы увидим более доступные смартфоны под новым брендом.

 

Читать также: Android 14 станет еще ближе к IOS. Конец кастомизации?

 

Источник: xda-developers

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 04.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 1
 
 
Ігор Молодик 0
А які хвилі створює бренд?:) Щось думка не розкрита
04.08.2023 11:11
Ответить

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Nothing анонсировала выход умных часов в этом году, однако есть нюанс