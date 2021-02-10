Nothing Ear (1) - стильные наушники с качественным звуком и активным шумопоглощением - всего от 3041

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Великолепное качество звука и дизайна

Компания Nothing, основанная одним из создателей OnePlus Карлом Пеем, имеет в своем арсенале крутые наушники – Nothing Ear(1) – они отличаются превосходным качеством звучания. Они имеют удобную эргономичную конструкцию и надежно держатся в ушах.

Однако, главная фишка продуктов бренда дизайн – прозрачный стиль наушников никого не оставит равнодушными – компания не боится экспериментировать – и наушники выглядят очень необычно и круто!

Nothing Ear (1) оснащен 11,6-миллиметровыми драйверами для глубокого баса и чистых высоких частот. Присутствует технология активного шумоподавления.

Наушники могут работать до 5 часов в одном заряде, а с кейсом – до 34 часов. Поддерживается беспроводная зарядка. Связь через Bluetooth 5.2 – кодек AAC.

Nothing Ear(1) удовлетворят фанатов качественного звучания – драйвер у них такой же, как и у Nothing Ear(2). Они продаются по доступной цене 3041 грн. Итак, если вам нравится такой дизайн - причин не взять не вижу





Nothing Ear (1) - от 3 041﻿

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