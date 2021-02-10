Nothing Phone (1) получил стабильный Android 14 из Nothing OS 2.5

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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

После месяца бета-тестирования, смартфон Nothing Phone (1) наконец-то получил стабильное обновление к Android 14 вместе с фирменной оболочкой Nothing OS 2.5.

Обновление принесет ряд новых возможностей, в том числе более глубокую кастомизацию заставок и тем, усовершенствование светового интерфейса Glyph, новые удобные жесты и ярлыки, расширенные настройки в панели быстрых настроек, а также новые виджеты на главный экран.

Следует обратить внимание и на улучшение стабильности камеры, плавности интерфейса и времени автономной работы после обновления – смартфонов у бренда всего два, поэтому оттачивание стабильности для бренда является приоритетом.

Nothing Phone (1) имеет 6,55-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 778G+, двойную камеру 50 Мп, аккумулятор 4500 мАч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт.

Загрузить его можно в настройках смартфона, развертывание постепенно, поэтому не волнуйтесь, если обновление еще не дошло до вашего устройства, однако ручная проверка обновления даст вам «фору» и оно установится быстрее.