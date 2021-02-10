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Nothing Phone (2): раскрыта официальная цена и она вам не понравится

21.06.2023 107 0

Лучше, но и гораздо дороже

Анонс первого смартфона от Карла Пея вызвал большой интерес как среди пользователей, так и среди блоггеров. Теперь все в ожидании второго поколения, обещающего очень серьезные улучшения характеристик по отношению к предшественнику.

 

Первое поколение сразу позиционировалось как смартфон среднего класса, но с изюминкой в виде внешности и софта. Второе же будет уже полноценным флагманом из Snapdragon 8+ Gen 1, который заметно лучше, чем Snapdragon 778G.

 

Nothing Phone (2): раскрыта официальная цена и она вам не понравится – фото 1

 

Также будут более тонкие рамки, лучшие камеры и другие значительные и незначительные улучшения. Конечно ждать, что ценник оставят на уровне 500 долларов, как у предшественника было бы глупо. И вот французский магазин Dealabs открыл занавес тайны и объявил цены будущего "настоящего" флагмана на 256 и 512 ГБ в 729 и 849 евро соответственно.

 

С таким повышением он автоматически переходит совсем в другую лигу, где конкуренты совсем другие и цена ошибки очень высока. Как там у него дела покажет только время, а ждать, кстати, осталось недолго. Напомним, что презентация намечена на 11 июля.

 

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Источник: dealabs



Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 21.06.2023
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Nothing Phone (2): раскрыта официальная цена и она вам не понравится