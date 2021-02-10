Два новых цвета iPhone 15 Pro: прощай, золотой

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Золотой с нами был последние 4 года

Слухи по iPhone 15 ходят чуть ли не каждый день, на этот раз объект слухов - цвет смартфона. Еще в июле мы увидели новый темно-синий оттенок, попавший в сеть. Сегодня, согласно утечкам 9to5Mac и других источников, мы получили информацию, что Apple выпустит больше одного нового цвета.

По данным инсайдеров, в этом году вместо традиционного золотого корпуса iPhone 15 Pro будет доступен в новом цвете Titan Gray (родной цвет титана). Также ожидается темно-синий вариант вместо фиолетового.





Кроме того, линейка Pro получит классические цвета silver (серебристый) и space black (космический черный). Замена традиционного цвета, которым был золотой последних лет 5 (начиная с iPhone XS), связана с переходом корпуса этих моделей на титановый сплав вместо нержавеющей стали.

Вопреки предварительным предположениям о темно-красном оттенке для iPhone 15 Pro, кажется, на этот раз Apple решила остановиться на более холодных тонах. Для кого это может стать печальной новостью, учитывая, что золото давно пользуется популярностью среди клиентов в таких регионах, как Китай. Однако, Apple это компания, которая задает моду и стиль.

Что касается стандартных iPhone 15 и 15 Plus, здесь классическая палитра разных цветов – черный, зеленый, синий, желтый и розовый.





Напишите в комментариях, нравятся ли вам потенциальные цвета iPhone 15 Pro или вы равнодушны к такому?



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Источник: 9to5mac