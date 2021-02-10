Новые официальные данные Realme GT 5 Pro – дисплей и камера

138

Еще один смартфон с экраном 3000 нит

Вскоре Realme представит свой флагман GT5 Pro. Бренд открыл некоторые характеристики камеры и дисплея будущего смартфона. Релиз Realme GT 5 Pro ожидается в этом месяце.



Стало известно, что GT 5 Pro от Realme станет первым смартфоном Android, поддерживающим съемку на телефотокамеру видео Dolby Vision HDR. Realme GT 5 Pro будет иметь датчик камеры Sony LYTIA – вероятно, 50 МП сенсор LYT-808.



Дисплей Realme GT 5 Pro будет иметь изогнутые края, диагональ 6,78 дюйма, разрешение 1,5K и максимальную яркость 3000 нит.



Смартфон оснащен новейшим флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Для обеспечения стабильной работы телефон оснащен блоком рассеяния тепла площадью 10 000 мм. Он также поддерживает функцию проводной быстрой зарядки мощностью 240 Вт.



После ноябрьского дебюта в Китае Realme GT 5 Pro также будет представлен на мировом рынке.﻿

Источник: TheTechOutlook