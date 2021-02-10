Новые рендеры OnePlus Open(Fold): сказка превратилась в реальность

60

Акела снова ошибся

Мы уже видели первые рендеры смартфона OnePlus Open, правда, тогда все его называли OnePlus Fold. Тогда его изображения вызвали бурю положительных эмоций как у блоггеров, так и у обычных пользователей. Он был тонок, опрятен и обещал быть настоящим прорывом среди сложных смартфонов. Вот старые рендеры, если вы их не видели:

И вот OnLeaks опубликовал новые рендеры будущего смартфона, развеявшего сказку и вернувшего всех мечтателей в реальный мир.

Блок камеры стал просто огромным, грани вместо скругленных – абсолютно плоские, соотношение сторон тоже изменилось, и похоже он будет меньше и толще, чем мы ожидали. Общее впечатление от устройства кардинально изменилось, но теперь стало ясно, что первые слухи о схожести устройства с братом по концерну OPPO Find N2 были правдивыми. Так что и характеристики должны быть почти одинаковыми.

Кстати, нужно констатировать тот факт, что OnLeaks теряет хватку и ошибается уже второй раз за довольно непродолжительное время. Конечно, он объясняет это тем, что первые рендеры были сделаны из ранних прототипов, а теперь уже из финального образца. Но это больше похоже на неудачные оправдания.

Вряд ли смартфон, который делали как глобальную версию OPPO Find N2, изначально был совсем другим, а затем, случайно, стал похож на своего брата по концерну. Скорее всего, новинка все равно будет неплохой, но не столь ультимативной, как от нее ждали.

Читайте также: iPhone 15 Pro: Новый дизайн, мегамощность и перископический объектив - Обзор ожидаемых обновлений

Источник: OnLeaks