Новинка! Xiaomi Redmi Note 13 Pro с камерой 200 Мп и AMOLED дисплеем всего от 9620

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КРУТАЯ КАМЕРА И ПРЕМИАЛЬНЫЙ ЭКРАН

Xiaomi выпустила новый смартфон среднего класса Redmi Note 13 Pro 5G с чрезвычайной 200 Мп камерой и качественным AMOLED дисплеем.

Redmi Note 13 Pro 5G оснащен 6,67-дюймовым AMOLED экраном 1,5K с частотой обновления 120 Гц. Это один из лучших дисплеев в данном ценовом сегменте.

А 200 Мп основная камера с ультрачеткой детализацией позволяет производить фото и видео впечатляющего качества. Также присутствует 8 Мп широкоугольная и 2 Мп макрокамера.

Под капотом – новый 4-нанометровый процессор Snapdragon 7s Gen 2 и быстрая 67 Вт зарядка 5100 мАч батареи.

Учтите, что это Китайская версия девайса, так что если вы хотите поддержку всех языков выберите опцию MultiLanguage при покупке.

Мы предлагаем новый Redmi Note 13 Pro 5G уже от 9620 грн на AliExpress с использованием промокода и купона. Это отличная возможность получить смартфон с инновационной камерой по доступной цене!

Redmi Note 13 Pro 5G - от 9 620 грн﻿

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