Новый патент Apple Glasses – достаточно, чтобы кричать «революция?»

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не успели vision pro выйти как новый концепт идеального будущего

Компания Apple зарегистрировала новый патент по Digital Crown специально для будущих смарт-очков Apple Glasses. Это указывает на продолжение поиска новых формфакторов для устройств дополненной реальности от Apple после гарнитуры Vision Pro.

В патенте показано, как Digital Crown можно будет использовать для переключения различных оверлеев, доступных на очках - от видеоконтента до погодных данных.

Первым носимым устройством смешанной реальности от Apple, безусловно, Vision Pro. Хотя этот дизайн является футуристическим и создает нечто футуристическое, в общем, люди вряд ли сейчас готовы к киберпанку в реальности.

Долгосрочная цель компании заключается в создании продукта, который будет выглядеть как самые обычные очки, чтобы накладывать контент дополненной реальности в них, такой как направления по карте Apple Maps и сообщения.

Предыдущие предположения аналитиков указывали на выпуск Apple Glasses до 2026-2027 годов, однако сейчас они считают это слишком оптимистичными отметками. Проект чрезвычайно амбициозный, однако мы знаем Apple, они не выпустят продукт, пока он не будет выглядеть «идеально».

Кроме Digital Crown, патент упоминает отслеживание взгляда как потенциальный метод управления смарт-очками. Пока это только концепция, но она указывает на видение Apple относительно технологий дополненной реальности в будущем.



Источник: patentlyapple